Carlo Taormina: “Fanno semplicemente schifo. Consegnamoci alla magistratura e a Conte. Ogni battaglia è’ inutile” (Di lunedì 3 agosto 2020) Dal suo profilo Facebook, l’avvocato Carlo Taormina si sfoga per gli eventi che hanno portato alla mancata desecretazione degli atti relativi all’emergenza da Covid19. Fanno semplicemente schifo. Consegnamoci alla magistratura e a Conte. Ogni battaglia è’ inutile. È’ un muro di gomma nel quale ormai si infrange Ogni speranza di democrazia. In 48 ore il Consiglio di Stato ha bloccato Ogni possibilità di conoscere le responsabilità del governo per epidemia colposa e omicidio colposo plurimo di almeno 30.000 italiani. CancellandoLa decisione del tar Lazio di conoscere per quale ragione non fu chiuso tutto il31 gennaio ... Leggi su databaseitalia

