Appalti Covid | si allarga l’inchiesta | indagato presidente Soresa

Napoli – Il consigliere regionale della Campania Luca Cascone e il presidente della Soresa, la centrale per gli acquisti in sanita' della Regione, Corrado Cuccurullo sono indagati – secondo quanto riferiscono Il Mattino e la Repubblica Napoli – nell'ambito di un'inchiesta della Procura sulla realizzazione degli ospedali Covid in Campania. Il fascicolo ipotizza la turbativa d'asta e al centro dell'attenzione dei pm c'e' il maxi appalto da 18 milioni per la realizzazione dei centri modulari. Gia' disposti una serie di sequestri e perquisizioni.

