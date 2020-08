Rwn: così il “pacifismo” alimenta la disoccupazione (Di domenica 2 agosto 2020) Roma, 2 ago – Rwn Italia, società italiana del gruppo del Gruppo tedesco Rheinmetall Defence, riduce l’occupazione nello stabilimento di Domusnovas, nell’iglesiente. Un colpo durissimo per un territorio con un’economia che ruota attorno a questo stabilimento. I tagli saranno pesanti: 80 lavoratori a tempo determinato in meno, per non parlare dei 110 posti perduti da ottobre 2019 mentre per altri 90 inizierà la cassa integrazione. Molti penseranno che si tratti dell’ennesima azienda colpita dal lockdown, ma le cose stanno diversamente. Perché Rwn taglia il personale? Prima di entrare nel merito di questa vertenza, cerchiamo di conoscere meglio quest’azienda. Rwn in Italia ha due stabilimenti, a Ghedi (Brescia) e appunto a Domusnovas in Sardegna. Nello stabilimento iglesiente si producono munizioniamento, spolette, testate esplosive ... Leggi su ilprimatonazionale

