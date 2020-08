Parlamentari cretini e giustizia modello-Palamara: ecco perché processano Salvini (Di domenica 2 agosto 2020) Non siamo tra quelli che scrivono «torna Mani pulite» ogni tre secondi, però una cosa forse sta tornando: è il silenzio che circonda le storture giudiziarie quando riguardano gli avversari politici, con l'auspicio che ad altri - per esempio al Pd, ai renziani, ai grillini - certe cose non capiteranno. Poi però càpitano, prima o poi: ed ecco che i ruoli regolarmente si invertono. È anche così che la politica si è scavata la fossa: non comprendendo che sfruttare le inchieste penali per screditare gli avversari alla fine porta discredito a tutti, e siamo alla fine. Ora, nel caso, non occorre essere amici di Matteo Salvini per comprendere l'assurdità del suo caso, non occorre condividere il merito politico per stupirsi di un metodo giudiziario che corrisponde a processare un uomo (solo) per ... Leggi su liberoquotidiano

bianca_caimi : RT @Libero_official: 'Ormai non c'è più un parlamentare che legga una carta e la giustizia si basa sul modello-#Palamara': #OpenArms, il co… - Libero_official : 'Ormai non c'è più un parlamentare che legga una carta e la giustizia si basa sul modello-#Palamara': #OpenArms, il… - verso_il_fronte : RT @verso_il_fronte: Aggiungo, poi la chiudiamo: come notato dal tar lazio, i dpcm sono meramente riproduttivi delle norme contenute nei de… - MassimoFerr : RT @verso_il_fronte: Aggiungo, poi la chiudiamo: come notato dal tar lazio, i dpcm sono meramente riproduttivi delle norme contenute nei de… - verso_il_fronte : Aggiungo, poi la chiudiamo: come notato dal tar lazio, i dpcm sono meramente riproduttivi delle norme contenute nei… -

Ultime Notizie dalla rete : Parlamentari cretini Salvini contro Berlinguer e Barbano: “Mi sta dando del cretino, non lo può fare” Il Fatto Quotidiano