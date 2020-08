Panni mangia-polvere fai da te: efficacissimi e semplici da realizzare (Di domenica 2 agosto 2020) Come fare Panni mangia-polvere fai da te. Chiunque abbia mai pulito casa sa che la polvere è il “nemico” principale. Si annida dappertutto e ritorna con assiduità inesorabile. Rimuoverla dalle superfici è importante, soprattutto se in casa ci sono persone che soffrono di allergie, oltre che naturalmente per una questione di igiene e pulizia. In questo compito come sappiamo ci danno una grossa mano i Panni mangia-polvere, che sono molto efficaci nello sbarazzarci della povere grazie al loro effetto elettrostatico. Il problema è che i Panni acchiappa-polvere che trovi al supermercato di solito sono monouso, il che significa che li gettiamo nella “mondezza” dopo appena un paio di ... Leggi su pianetadonne.blog

