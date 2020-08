Napoli-Lazio, il fisioterapista biancoceleste si scusa per il “terrone di merda” a Gattuso (Di domenica 2 agosto 2020) Calciomercato.com attribuisce un nome all’aiutante di Inzaghi che ieri sera ha insultato l’allenatore del Napoli Rino Gattuso durante Napoli-Lazio. Al termine della gara Gattuso è andato a cercarlo, infuriato, urlando: “Terrone di merda a me? Vieni a dirmelo in faccia“ Ebbene, a pronunciare quell’insulto sembra essere stato Alex Maggi, fisioterapista della Lazio, che adesso si scusa: “Nei miei tanti anni di professione, non mi era mai capitato di offendere nessuno. Oltre ad essere un padre di famiglia, sono una persona rispettosa e la mia storia professionale lo racconta. Ieri sera, in occasione della gara contro il Napoli, mi sono lasciato andare ad un comportamento inopportuno e di ... Leggi su ilnapolista

