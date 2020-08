Eroi dimenticati: Romolo Turra, camicia nera biancoscudata (Di domenica 2 agosto 2020) Roma, 2 ago – I calciatori che hanno dato il proprio contributo alla causa bellica sono stati molti nel corso della storia. Il Milan, per esempio, è la squadra che ha registrato più caduti durante il primo grande conflitto mondiale. Per prestanza fisica ma anche per conoscenza della disciplina e dell’obbedienza, i calciatori e gli sportivi in generale sono stati tra i primi ad essere scelti per partire alla volta del fronte. Questa è la storia di uno di questi: Romolo Turra. Ma quando torno a Padova Padova è una città dalla tradizione calcistica radicata. La squadra ha avuto i suoi alti e bassi, ma è sempre rimasta nelle massime categorie del calcio italiano. Romolo Turra era un padovano, un cassiere nato a Monselice il 3 agosto del 1899. Tuttavia, ... Leggi su ilprimatonazionale

nicolakiaikido : RT @ilCittadinoLodi: “Eroi dimenticati” - Assunti per il Covid, non servono più: contratto scaduto per infermieri e Os - ilCittadinoLodi : “Eroi dimenticati” - Assunti per il Covid, non servono più: contratto scaduto per infermieri e Os - GMOZZALI : Eroi dimenticati / Carandini - Uomini & Business - sandradesnos : RT @VittorioBanti: Come 76 anni anni fa dovremo di nuovo patire la totale distruzione e trovare tra le nostre fila gli eroi (dimenticati) c… - GiovannaCampi6 : RT @VittorioBanti: Come 76 anni anni fa dovremo di nuovo patire la totale distruzione e trovare tra le nostre fila gli eroi (dimenticati) c… -

Ultime Notizie dalla rete : Eroi dimenticati Eroi dimenticati: Romolo Turra, camicia nera biancoscudata Il Primato Nazionale “Eroi dimenticati” - Assunti per il Covid, non servono più: contratto scaduto per infermieri e Os

Tutti eroi del Covid nel periodo dell’emergenza sanitaria, ma alcuni operatori sono meno eroi degli altri, almeno agli occhi della Regione e dello Stato. È scaduto ieri l’ultimo giorno di contratto pe ...

SANITA’ NURSING UP, DE PALMA: 'ISCRIZIONI IN CALO A SCIENZE INFERMIERISTICHE NEI NOSTRI ATENEI?

TUTTO COME PREVISTO! I GIOVANI NON FANNO ALTRO CHE OSSERVARE E FUGGIRE DAL MODO IN CUI VENGONO TRATTATI OGGI GLI INFERMIERI ITALIANI» Il Presidente del Nursing Up lancia l’allarme: «Stipendio medio da ...

Tutti eroi del Covid nel periodo dell’emergenza sanitaria, ma alcuni operatori sono meno eroi degli altri, almeno agli occhi della Regione e dello Stato. È scaduto ieri l’ultimo giorno di contratto pe ...TUTTO COME PREVISTO! I GIOVANI NON FANNO ALTRO CHE OSSERVARE E FUGGIRE DAL MODO IN CUI VENGONO TRATTATI OGGI GLI INFERMIERI ITALIANI» Il Presidente del Nursing Up lancia l’allarme: «Stipendio medio da ...