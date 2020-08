Bologna, a 40 anni dalla strage “la luce in fondo al tunnel della verità. Dopo i mandanti ed esecutori bisognerà individuare gli ispiratori politici”. L’inchiesta sui mandanti massoni della P2 apre nuovi scenari (Di domenica 2 agosto 2020) “Una luce in fondo al tunnel della verità ora c’è. Sarà un processo durissimo. Noi chiediamo ancora completa verità e Dopo i mandanti, non più presunti perché ci sono i conti e non lo dico io mai i giudici, bisognerà individuare gli ispiratori politici. Tutti i capi dei servizi erano appartenenti alla loggia massonica P2 e li nomina il presidente del Consiglio. La strage è stata preordinata e calibrata un anno e mezzo prima del 2 agosto 1980″. Paolo Bolognesi, il presidente dell’Associazione 2 agosto, non fa nomi ma è facile verificare che dal 30 luglio 1976 e fino a un anno prima dell’eccidio ... Leggi su ilfattoquotidiano

Twiperbole : 40 anni fa, il 2 agosto, il tempo si è fermato alle 10.25. 40 anni dopo per proteggerci dobbiamo rinunciare a strin… - chetempochefa : #2agosto 1980: 40 anni fa la strage alla stazione di Bologna, in cui rimasero uccise 85 persone. #StrageDiBologna - RegioneER : 40 anni dalla strage alla Stazione di Bologna. Il presidente @sbonaccini: 'Dolore inestinguibile. Saremo sempre a f… - lup0solitari0 : RT @francofontana43: Strage di Bologna. 40 anni dopo, la nuova inchiesta fa luce su mandanti e esecutori: fu la P2, con coperture Nato, a f… - Valerio864dd : 85 morti, di cui 40 tra i 3 e i 30 anni di età. 200 feriti. Una strage fascista che ha lasciato una cicatrice inde… -