Summer Concert 2020, torna la rassegna musicale (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – torna Summer Concert dell’Associazione Anna Jervolino e dell’Orchestra da Camera di Caserta. La rassegna, articolata in Musica nel Chiostro e Matinée al Museo, avrà luogo “en plein air” dal 5 agosto al 20 settembre presso il Convento di S. Francesco di Casanova di Carinola, il Palazzo Mazziotti di Caiazzo e il Museo Archeologico di Teano. Quarantatré Concerti in 23 giorni; tutti i Concerti, ad eccezione dei matinée, sono proposti in un doppio orario – ore 20.00 e ore 21.30 – per sopperire alla limitata capienza delle sale dovuta alle norme sul distanziamento sociale. Vari i segmenti proposti: Pianofestival, Focus ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Summer Concert Quattro serate di "Magic Blues summer concert 2020" Ticinonline Sere d’estate a Calambrone: musica, teatro e talk show ad “Eliopoli Summer”

PISA. Spazio alla leggerezza e al sorriso con tanti eventi tra musica, teatro e talk show. E l’obiettivo è stato più che centrato. La rassegna estiva di Eliopoli Summer 2020, a Calambrone, sul litoral ...

Sulutumana: 3 concerti per la tournèe dei 20anni

“Siamo tornati a vederci noi tre, nucleo storico dei Sulutumana”, ci aveva detto Gian Battista Galli in occasione del primo concerto dopo un lockdown che aveva sospeso tutti gli eventi programmati per ...

