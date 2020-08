Sky: intreccio Juve-Milik, De Laurentiis vuole Bernardeschi (Di sabato 1 agosto 2020) Sky Sport ha fatto il punto sulle strategie per il futuro della Juve. Il progetto è quello di portare sulla panchina della prima squadra Andrea Pirlo, a cui ora è affidata la guida dell’Under23. Per il momento la guida tecnica dei bianconeri resta nelle mani di Maurizio Sarr che, salvo clamorose novità, dovrebbe restare anche la prossima stagione. C’è incertezza invece sulla rosa, perché nel caso di una partenza di Higuain la Juve avrebbe bisogno di un nuovo bomber che potrebbe essere Arkadius Milik. Secondo Sly il club bianconero avrebbe un accordo di massima con il polacco che va in scadenza di contratto con il Napoli nel 2021. Ma De Laurentiis per cedere Milik ai bianconeri vorrebbe Bernardeschi che al momento però ... Leggi su ilnapolista

Sky Sport ha fatto il punto sulla strategia della Juventus, che in futuro, spera di poter portare Andrea Pirlo sulla panchina della prima squadra. L'ex centrocampista bianconero si formerà nell'under ...