Nei weekend d'agosto in crociera sul Naviglio (Di sabato 1 agosto 2020) Per tutto il mese di agosto si torna a navigare lungo il Naviglio Grande. Durante i prossimi weekend, infatti, sarà attivo il servizio di navigazione con partenza da Palazzo Stampa, ad Abbiategrasso, ... Leggi su ilgiorno

Agenzia_Ansa : Spiagge ancora in crisi, folla solo nei weekend #estate #ANSAViaggiArt #ANSA - SpaceCowboy21 : @FrancescoCoccoT @repubblica Che poi sempre su repubblica un altro articolo parlava di spiagge semi vuote in settim… - Codacons : RT @RomaPoliticaIT: Spiagge ancora in crisi. Folla solo nei weekend - #estate2020 #estate #vacanze @Codacons - RomaPoliticaIT : Spiagge ancora in crisi. Folla solo nei weekend - #estate2020 #estate #vacanze @Codacons - valentinadigrav : RT @Agenzia_Ansa: Spiagge ancora in crisi, folla solo nei weekend #estate #ANSAViaggiArt #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Nei weekend Nei weekend d’agosto in crociera sul Naviglio IL GIORNO Allarme caldo, weekend di fuoco col ciclone africano

Weekend di fuoco tra canicola e partenze per le vacanze. La penisola è nella morsa della seconda e più intensa ondata di calore di quest'estate, con l'Anticiclone nordafricano ancorato al Mediterraneo ...

Weekend a tavola negli agriturismi La svolta dal sapore di ripartenza

La possibilità per gli agriturismi di somministrare i pasti liberamente nei fine settimana, senza più alcuna limitazione, viene salutata dalla Coldiretti come un sostegno alla ripartenza in quest’esta ...

Weekend di fuoco tra canicola e partenze per le vacanze. La penisola è nella morsa della seconda e più intensa ondata di calore di quest'estate, con l'Anticiclone nordafricano ancorato al Mediterraneo ...La possibilità per gli agriturismi di somministrare i pasti liberamente nei fine settimana, senza più alcuna limitazione, viene salutata dalla Coldiretti come un sostegno alla ripartenza in quest’esta ...