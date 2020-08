Le previsioni meteo di domenica 2 agosto (Di sabato 1 agosto 2020) – Nuvole e schiarite al Nord, cielo in prevalenza sereno al Centro. Al Sud nuova giornata all’insegna del bel tempo. – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni italiane ma con rovesci e addensamenti compatti sui rilievi e sulla Toscana. Nord – Nuvole e schiarite sulle regioni settentrionali, rovesci a carattere temporalesco dalla sera Condizioni di marcata instabilità sulle regioni settentrionali con nuvole e schiarite su quasi tutto il settore. Dal pomeriggio addensamenti compatti e rovesci a carattere temporalesco sulle Alpi. Le temperature faranno registrare un lieve calo con le massime che raggiungeranno i 35 gradi. Centro – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni centrali ad eccezione di possibili rovesci sulla Toscana Ampi soleggiamenti su quasi tutte le regioni del Centro Italia. Possibili rovesci interesseranno solo la ... Leggi su newsmondo

NetflixIT : Previsioni meteo del mese di agosto: venerdì 21 arriva un caldo INFERNALE. - estensecom : Le previsioni del tempo oggi per #Ferrara offerte dal Centro Meteo Emilia Romagna - OA_Sport : F1, GP Gran Bretagna 2020: le previsioni meteo per FP3 e qualifiche - LuinoNotizie : Sereno e soleggiato nel corso di tutta la giornata con grande afa e temperature oltre i 35 gradi. In serata rischio… - fabiozpp : RT @Agenzia_Ansa: #meteo Queste le previsioni del tempo per oggi #1agosto -