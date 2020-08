Grazie Josè. Per te riconoscenza infinita e un abbraccio grande quanto una storia durata sette anni (Di sabato 1 agosto 2020) Chiudi gli occhi e immagina un San Paolo pieno, immagina che non sia il primo di agosto e nemmeno che sia un’estate torrida di un campionato buffo e grezzo. Immagina che sia ancora una volta il 25 Agosto del 2013, quando tu ti presentasti con un goal, il primo e a colpi di inchini hai conquistato tutti, proprio tutti. Stasera potrebbe essere la tua ultima a Fuorigrotta e in silenzio senza grossi clamori, potresti salutarci così come senza grossi clamori ti sei piazzato al centro della nostra storia. sette anni sono una vita e qualcosa in più di una vita per un calciatore, sono una parte di storia, una appartenenza, un’identità, una scelta, una realtà. Chiudi gli occhi e immagina le curve piene e poi il cielo sopra il campo, le tribune e i distinti, gli occhi di migliaia di tifosi ... Leggi su ilnapolista

