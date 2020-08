Essere esempio! Ecco le storie guerriere che ci guideranno (Di sabato 1 agosto 2020) Essere esempio! Perché per cambiare realmente le cose servono persone che sappiano Essere esempio. Come ci insegnano le centinaia di storie guerriere portate avanti dai nostri cittadini e attivisti sul territorio. Così accade che a Treviso il MoVimento 5 Stelle diventi con il “Quartieri Tour” gli occhi e le orecchie della città percorrendola quartiere per quartiere, per ascoltare e dare voce ai problemi dei cittadini. Quindici quartieri attraversati nel corso di cinque mesi annunciando ogni tappa nei giorni precedenti distribuendo volantini casa per casa, dove ogni cittadino poteva riportare la sua segnalazione da consegnare e discutere insieme il giorno dell’incontro. Ne è nato un documento con 102 segnalazioni dei cittadini che il MoVimento 5 Stelle di ... Leggi su ilblogdellestelle

