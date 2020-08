Ecobonus 110%: l’Italia riparte dal green! (Di sabato 1 agosto 2020) Riqualificazione energetica e lavoro al centro del piano di rilancio dell’Italia! Se vogliamo abbattere le emissioni inquinanti e creare nuovi posti di lavoro, non ci sono alternative, dobbiamo investire sulla green cconomy, sull’efficienza energetica, sulle rinnovabili, e sull’utilizzo di materiali sostenibili. Ed è proprio in questo senso che nel Decreto Rilancio il MoVimento 5 Stelle ha voluto inserire una misura straordinaria come l’Ecobonus 110%, che permette di riqualificare gli edifici, migliorare l’efficienza energetica, fare lavori di isolamento termico, sostituire impianti di climatizzazione, recuperare facciate, installare impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Il tutto a costo zero per i cittadini. Una misura unica nel suo genere a cui tutti possono accedere. Qui la guida ... Leggi su ilblogdellestelle

