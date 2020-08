Brescia-Sampdoria 1-1, a Leris risponde Torregrossa (Di sabato 1 agosto 2020) Si conclude 1-1 la partita tra Brescia e Sampdoria. Alla rete di Leris, arrivata negli ultimi minuti del primo tempo, ha risposto Torregrossa dagli undici metri. Panchina corta per Diego Lopez, che, in difesa, si affida alla coppia centrale Gastaldello-Mateju, con Mangraviti e Sabelli sulle fasce. Oggi, per il capitano, sarà l’ultima partita, prima dell’addio al calcio.In attacco torna titolare Aye, vicino a Torregrossa. View this post on Instagram Grazie CAPITANO! #ForzaBrescia A post shared by Brescia Calcio BSFC (@Brescia calcio) on Aug 1, 2020 at 7:01am PDTPer l’ultima di campionato, Ranieri mette in campo il 4-4-2, con Gabbiadini ad agire al fianco di ... Leggi su sport.periodicodaily

