Antonio Conte furioso contro l’Inter, attacco senza precedenti alla società (Di domenica 2 agosto 2020) Antonio Conte furioso contro l’Inter, attacco senza precedenti alla società nelle interviste post-partita dopo la vittoria contro l’Atalanta. Antonio Conte si sfoga nell’intervista post partita. L’obiettivo della sua furia è incredibilmente la società nerazzurra rea, secondo l’allenatore, di non aver protetto lui e la squadra. Conte dice anche che non ama chi sale sul carro … L'articolo Antonio Conte furioso contro l’Inter, attacco senza precedenti alla società è apparso ... Leggi su viagginews

juventusfc : Buon compleanno, Antonio Conte! ?? - Inter : ?? | FORMAZIONE #AtalantaInter, questi gli 1?1? di partenza scelti da Antonio Conte! ?? #FORZAINTER ???????? - Inter : ?? | DICHIARAZIONI Le parole di Antonio Conte alla vigilia dell'ultima giornata di @SerieA ?? #AtalantaInter - GretaHeL90 : Se dopo le parole di stasera Antonio Conte non presenterà le dimissioni, sarà semplicemente ridicolo #AntonioConte - NicolaDeBonis : Nelle foto: Antonio Conte, Diaconale con la Scarpa di Ciro, Commisso, Ibra, Insigne, Dzeko, Cairo, e tutto l'odio… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Conte

Primo momento di bilanci per Antonio Conte che dopo Atalanta-Inter 0-2 ha parlato del campionato di Serie A appena giunto al termine. L’allenatore si è sfogato e ha esternato le perplessità per la poc ...Antonio Conte al termine di Atalanta-Inter: "Iniziare un ciclo all'Inter? E' stata un'annata molto dura per me, valuteremo per l'anno prossimo". L'Inter chiude con una vittoria il campionato e si piaz ...