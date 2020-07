We Are Who We Are di Luca Guadagnino debutta il 9 ottobre su Sky (Video) (Di venerdì 31 luglio 2020) UPDATE 31/07: Sky ha annunciato la data di partenza italiana di We Are Who We Are. La miniserie debutterà il 9 ottobre 2020, in contemporanea su Now Tv. Negli Stati Uniti, sulla Hbo (che la co-produce), la serie andrà invece in onda dal 14 settembre.We Are Who We Are di Luca Guadagnino su Sky, il teaser e le immagini Una storia di formazione, che unisce Stati Uniti ed Italia sotto il linguaggio universale dell'adolescenza, dei suoi problemi e dei primi amori. E' il debutto di Luca Guadagnino nel mondo delle serie tv, ampiamente annunciato l'anno scorso ed ormai in dirittura d'arrivo: andrà in onda ad ottobre 2020 su Sky ed in streaming su Now Tv, infatti, We Are Who We Are, otto episodi di cui il regista candidato al Premio Oscar sarà non solo dietro la ... Leggi su blogo

SerieTvserie : We Are Who We Are di Luca Guadagnino debutta il 9 ottobre su Sky (Video) - tvblogit : We Are Who We Are di Luca Guadagnino debutta il 9 ottobre su Sky (Video) - treracha : RT @ikigaiisvt: no matter who you are anche tu sei sotto mille treni per jeonghan - KDaniel_ita : [??] Secondo teaser di 'Who are you' rilasciato! Condividetelo e lasciate un like ? ?? -