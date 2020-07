Twitter, violati smartphone dei dipendenti: la causa dell’attacco informatico (Di venerdì 31 luglio 2020) Una violazione degli smartphone di alcuni dipendenti di Twitter tramite tecnica di phishing è all’origine del recente attacco informatico. Twitter ha fatto sapere di aver significativamente limitato l’accesso dei suoi dipendenti alla piattaforma di amministrazione del social network. La decisione è legata ai primi esiti delle indagini interne sul vasto attacco informatico subìto a metà luglio, in base alle quali è stato possibile risalire all’origine della violazione. Gli hacker sarebbero stati in grado di sfruttare le “vulnerabilità umane” riuscendo ad accedere agli smartphone di alcuni dipendenti per avere poi accesso ai sistemi interni di ... Leggi su bloglive

