Superbike, buoni risultati per il team Ducati nelle libere di Jerez: le sensazioni di Redding e Davies (Di venerdì 31 luglio 2020) Scott Redding e Chaz Davies dimostrano di essere arrivati nelle migliori condizioni a Jerez per il secondo round della stagione 2020 di WorldSBK. In un venerdì caratterizzato dal grande caldo e da un equilibrio sorprendente in termini di tempi sul giro, i due piloti di Aruba.it Racing – Ducati sono stati costantemente nelle prime posizioni sia nelle FP1 che nelle FP2 chiudendo rispettivamente con il quinto e sesto tempo nella classifica combinata dopo aver lavorato sul passo gara con risultati soddisfacenti. Scott Redding ha chiuso le FP2 al secondo posto facendo registrare il suo miglior giro al termine di una virtuale long run con una gomma molto usata ed anche Chaz Davies ha ... Leggi su sportfair

Scott Redding e Chaz Davies chiudono 5° e 6° nelle prove libere di Superbike a Jerez. Il team Aruba.it Racing ottimista in vista delle qualifiche. La stagione Superbike 2020 riprende il suo cammino do ...

Si è chiusa la prima giornata di Prove Libere a Jerez: Baz il più veloce davanti a Rea, Rinaldi leader nelle FP2 e terzo nel combinato. Melandri 14° Dopo mesi di attesa, è ripartito ufficialmente oggi ...

