Migranti | Muroni Leu | ‘via decreti sicurezza e accordi con Libia’

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – "Questa maggioranza deve cambiare totalmente le politiche sull'immigrazione: via i decreti sicurezza e i vergognosi accordi con la Guardia costiera libica. Non farlo significa tradire una delle ragioni per cui io e molti altri abbiamo finora dato fiducia a questo governo". Lo afferma Rossella Muroni, deputata di Leu.

Migranti, intesa Lamorgese-maggioranza per nuovo testo Dl sicurezza

Trovata l'intesa con la maggioranza per il nuovo testo Dl sicurezza, modificando così i decreti firmati dall'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini. Continuano gli sbarchi dei migranti in Italia: sul ...

