Herman Cain: il repubblicano che non credeva alle mascherine è morto di Coronavirus (Di venerdì 31 luglio 2020) L’ex candidato repubblicano alla Casa Bianca Herman Cain, è morto a causa del Coronavirus. L’imprenditore di 74 anni, noto come il “Re della pizza”, era stato ricoverato il 2 luglio scorso e – secondo quanto riportano alcuni media – potrebbe aver contratto il Covid-19 durante controverso comizio di Donald Trump a Tulsa, al quale ha partecipato. Le immagini di quel giorno lo mostrano tra i sostenitori del tycoon senza mascherina e senza il rispetto del distanziamento sociale. Herman Cain: il repubblicano che non credeva alle mascherine è morto di Coronavirus Il New York Times ricorda che Cain, ex ... Leggi su nextquotidiano

