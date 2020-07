Giroud: “Werner al Chelsea per fare il titolare, ma io proverò a far venire il mal di testa a Lampard…” (Di venerdì 31 luglio 2020) Lunga ed interessante intervista rilasciata a L'Equipe da Olivier Giroud. L'attaccante francese del Chelsea ha commentato il recente approdo di Timo Werner a Londra. L'arrivo del centravanti tedesco implica sicuramente una maggiore concorrenza nel reparto avanzato ma il campione del mondo con la Francia non sembra essere particolarmente preoccupato, anzi... è più battaglierlo che mai.Giroud: "Werner qui per essere titolare ma io..."caption id="attachment 998849" align="alignnone" width="401" Werner (twitter Werner)/caption"Werner non è stato acquistato per essere riserva certamente", ha esordito Giroud sull'arrivo del giocatore tedesca dal Lipsia. "Ma io sono pronto a fare di tutto per far venire un gran bel mal di testa a Lampard ... Leggi su itasportpress

