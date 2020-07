Coronavirus, in Puglia positivo un bimbo di 4 mesi (Di venerdì 31 luglio 2020) ROMA – “Il caso del bambino di 4 mesi riportato da alcuni organi di stampa e’ relativo all’esito di un tampone effettuato a carico di un nucleo familiare gia’ in isolamento domiciliare, in quanto entrato in contatto stretto con un caso positivo Covid”. Cosi’ Vito Montanaro, direttore del dipartimento Politiche per la salute della Regione Puglia. Attualmente il bambino “non presenta sintomi di rilievo e i suoi genitori sono risultati negativi al test“. “Il nucleo familiare – spiega Montanaro – puo’ contare sul supporto della Asl che segue l’evolversi della situazione continuando il lavoro di sorveglianza sanitaria”. E la stessa attenzione da parte dei dipartimenti di prevenzione “e’ costante su tutto il territorio regionale sia per quanto riguarda la sorveglianza attiva sia – conclude il direttore del dipartimento Politiche per la salute della Regione Puglia – per l’attivita’ di tracciamento dei contatti stretti per evitare il propagarsi dell’infezione”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Coronavirus, in Puglia positivo un bimbo di 4 mesi Regionali, Toscana Civica scende in campo con Susanna Ceccardi VIDEO | A Roma con 500 imprese torna ‘Artigiani aperti ad agosto’ VIDEO | 25 anni del Mei, Sangiorgi: “Una certezza in un periodo complicato” A Napoli inaugurate le prime due panchine arcobaleno Strage Bologna, il governo manda Crimi. La stazione sarà ‘2 agosto’ Leggi su dire

