Commercio in ripresa a giugno. Tira ancora l’eCommerce (Di venerdì 31 luglio 2020) (Teleborsa) – Vendite al dettaglio in forte aumento a giugno con la fine del lockdown e la Fase 2. E’ quanto rilevato dall’Istat, che indica una crescita del 12,1% rispetto a maggio (+12,5% in volume). Il livello delle vendite torna così su livelli poco inferiori a quelli di gennaio, con uno scostamento di solo 1,1 punti percentuali. Le vendite sono state trainate dai beni non alimentari, che crescono del 24,4% in valore e del 24,7% in volume, dopo il crollo nel periodo dell’emergenza Covid-19. Le vendite dei beni alimentari invece diminuiscono lievemente in valore e in volume (-0,6%). Nel secondo trimestre 2020, le vendite al dettaglio registrano un calo del 7,9% in valore e dell’8,8% in volume rispetto al trimestre precedente. Diminuiscono soprattutto le vendite dei beni non alimentari (-14,8% in valore e -15,1% in volume), mentre ... Leggi su quifinanza

