Coldiretti Campania, sviluppo sostenibile: intesa con la cattedra Unesco dell'Università Parthenope (Di venerdì 31 luglio 2020) Ambiente, risorse e sviluppo sostenibile saranno al centro dell'accordo di cooperazione firmato dalla cattedra Unesco del Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e la federazione regionale della Coldiretti Campania. L'intesa prevede la collaborazione nella ricerca scientifica nell'ambito delle tematiche d'interesse della cattedra Unesco: conservazione della natura, aree protette e riserve della biosfera; capitale naturale e servizi ecosistemici; contabilità e valutazione ambientale; modellistica ecologica e ambientale; oceanografia, meteorologia e cambiamenti climatici; fisica dell'ambiente e monitoraggio

Ambiente, risorse e sviluppo sostenibile saranno al centro dell'accordo di cooperazione firmato dalla Cattedra Unesco del Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell'Università degli Studi

