Cagliari, Zenga: “La mia conferma? Sono inguaribile ottimista…” (Di venerdì 31 luglio 2020) Ultimo appuntamento della stagione di Serie A con la stampa per Walter Zenga, allenatore del Cagliari, che ha presentato ai media la partita di domani dei sardi contro il Milan. Dopo il bel successo contro la Juventus, i rossoblù voglio concludere al meglio l'annata, magari con altri tre punti di grande prestigio che potrebbero portare anche alla conferma dello stesso tecnico.Zenga: "Mia conferma? Sono inguaribile ottimista"caption id="attachment 999125" align="alignnone" width="509" Cagliari (Getty Images)/captionSulla partita contro il Milan, Zenga ha commentato: "Un allenatore che ha gli uomini contati cerca di mettere in campo chi sta meglio. Ricordiamoci che dobbiamo affrontare una squadra ch eha fatto 15 gol nelle ultime 5 ... Leggi su itasportpress

Walter Zenga ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, queste le parole del tecnico dei sardi. FORMAZIONE – «Avendo gli uomini contati cerco di mettere in campo la squa ...Anche il Cagliari dovrebbe ripartire dalla stessa base con cui sta chiudendo questo campionato, con Walter Zenga nuovamente in panchina. La sua posizione si è rafforzata dopo il successo contro la ...