A Portland via i federali, il reporter: “Hanno solo fomentato” (Di venerdì 31 luglio 2020) ROMA – “Da quando ho iniziato a seguire le proteste del movimento Black lives matter a Portland, l’intervento dei federali ha solo incoraggiato i manifestanti a scendere in strada piu’ numerosi. La gente chiede una riforma seria della Polizia, mentre ad oggi non ho visto un solo agente interessato a calmare le acque: quelli che si sono inginocchiati alzando il pugno al cielo lo hanno fatto solo per mettersi in mostra, nulla di piu'”. Cosi’ all’agenzia Dire Andrew Jankowski, giornalista freelance di Portland, uno dei tanti finiti agli arresti durante le marce del movimento anti-razzista iniziate a maggio, e seguite all’uccisione di George Floyd. Leggi su dire

