Roma in ritiro a Torino e Pjanic va a trovare Edin Dzeko – FOTO (Di giovedì 30 luglio 2020) Il giornalista Angelo Mangiante ha immortalato Pjanic nel ritiro della Roma, insieme al suo ex compagno di squadra, Edin Dzeko Visita speciale nel quartier generale torinese della Roma che, dopo la sfida contro il Toro, ha scelto di restare in Piemonte in vista della gara con la Juventus di sabato prossimo. L’ex di turno Miralem Pjanic, squalificato sabato, è andato a trovare il suo grande amico Edin Dzeko. Momento immortalato dal giornalista di Sky Angelo Mangiante: «Torino. Due campioni in campo e fuori. Due persone splendide che ho avuto la fortuna e il privilegio di seguire, conoscere e ammirare. Mire è venuto ora a ... Leggi su calcionews24

