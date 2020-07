Open Arms, Gasparri smaschera Conte: «Se avessi voluto, potevi far sbarcare tutti, ma non lo hai fatto…» (Di giovedì 30 luglio 2020) Responsabilità collegiale sul caso Open Arms, non c’è dubbio. E il premier Conte non può chiamarsi fuori da quelle che furono azioni intraprese in accordo con l’allora ministro Salvini. “Vedo che il dibattito è stato molto politico, quando io ho affrontato questioni giuridiche e non ho fatto considerazioni politiche. Qui stiamo parlando di una legge che consente di non andare a processo se sussistono elementi. E la legge dell’89 non favorisce delle caste ma sottopone a una procedura un’azione giudiziaria, permette di vedere se ci sono delle esimenti. Qui parliamo di procedibilità. Poi è la magistratura che decide. Qui parliamo dell’azione di governo”. Così il senatore Maurizio Gasparri rimette le cose in chiaro in Senato dove si ... Leggi su secoloditalia

