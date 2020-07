FOTO | 81 specchi, 81 lampade perenni: Mattarella a Bologna scopre il museo di Ustica (Di giovedì 30 luglio 2020) BOLOGNA – Una visita “molto intensa”, quella di Sergio Mattarella al museo della memoria di Ustica a Bologna. Lo racconta la stessa presidente dell’associazione dei parenti delle vittime Daria Bonfietti, che è stata al suo fianco nell’ultima tappa bolognese del presidente della Repubblica, visitando il relitto dell’Itavia conservato all’interno del museo del parco della Zucca. Leggi su dire

FOTO | 81 specchi, 81 lampade perenni: Mattarella a Bologna scopre il museo di Ustica

Pompei, l'ultima mostra di Osanna è un omaggio alla bellezza: gioielli, statue e affreschi nella Palestra grande

In mostra gioielli, oggetti di uso quotidiano, specchi, contenitori per profumi ma anche affreschi e statue. Un percorso diviso in 19 vetrine che vanno dal XV secolo a. C. fino all'eruzione del 79 d.

Volontari al lavoro per ripulire il porticciolo di Porticello da plastica e rifiuti (FOTO)

Associazioni di volontariato e semplici residenti si sono riuniti questa mattina per ripulire i fondali del porto di Porticello nel comune di Santa Flavia (Pa). La manifestazione“Porto d’Amare” ha vis ...

