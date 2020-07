Elisa Isoardi lancia un messaggio ad Antonella Clerici: "Spero che mi inviti nei suoi programmi" (Di giovedì 30 luglio 2020) Non si fermano i messaggi a distanza che Antonella Clerici ed Elisa Isoardi si continuano a scambiare attraverso le pagine dei settimanali. Ora è proprio quest'ultima a lanciare quello che è a tutti gli effetti un appello: "Antonella, per il tuo programma chiama i cuochi che hanno lavorato con me quest’ultimo anno. Hanno lottato tanto, meritano di andare in onda e ti darebbero grande soddisfazione. Mi dispiacerebbe proprio tanto se non lo facesse", ha detto la Isoardi sulle pagine del settimanale Nuovo Tv.Se La Prova del Cuoco non tornerà in onda a settembre, la fascia del mezzogiorno di Rai1 torna nelle mani di Antonella Clerici. E la Isoardi? Sarà una delle concorrenti di ... Leggi su blogo

FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Elisa Isoardi punge Antonella Clerici: 'È diventato come in “Beautiful”' - Mattiabuonocore : In Alabama c'è una macchina che sta scoppiando... - Romanito_21 : RT @StampaCuneo: Elisa Isoardi a cuore aperto: “In vacanza da sola (con il cane) ma non ho mai detto no alla vita. Il futuro? Vorrei metter… - LaMammaN1 : - romi_andrio : RT @LaStampa: Le nuove sfide della conduttrice Rai che parteciperà a “Ballando con le stelle”, poi la guida di “Check-up”: “La Prova del cu… -