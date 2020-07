Regole severe, riaperture graduali e mascherine: ecco perché in Italia (per ora) ci sono pochi casi rispetto al resto del mondo (Di mercoledì 29 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (28 luglio)Dal Belgio alla Francia alla Catalogna l’incremento dei casi giornalieri di Coronavirus sta aumentando il rischio di un ritorno a misure più restrittive. Il Regno Unito ha chiesto di mettere in quarantena i cittadini in arrivo dalla Spagna. Una situazione che appare molto più stabile in Italia dove l’andamento dell’epidemia è stabile. Mentre a febbraio veniva scoperto il paziente “uno” e ai primi di marzo l’andamento dell’epidemia era fuori controllo, ora l’Italia sembra essere l’unico Paese europeo risparmiato da una seconda ondata. riaperture graduali «Uno dei motivi principali sta nel fatto che in Italia abbiamo avuto un lockdown più lungo ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : Regole severe In arrivo regole più severe per l'utilizzo dei monopattini. Ortis: "Troppi incidenti" isnews A Umbertide per rivivere i fasti dell'Ottocento

Su una verde vallata dominata dal Monte Acuto, a sinistra del Tevere, nel cuore dell’Umbria, si trova Umbertide, città dalle antiche origini in provincia di Perugia. La sua storia inizia come insediam ...

Le scuole rifanno i conti E ora mancano meno aule

Classi pollaio, carenza di aule, necessità di blindare l’avvio dell’anno scolastico perché avvenga nel modo più regolare possibile. La politica, a caccia di soluzioni, adotta stratagemmi come quello a ...

