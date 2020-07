Pierluigi Diaco gela Paolo Ciavarro: ‘Non mi interessa nulla del Grande Fratello e di Clizia Incorvaia’ (Di mercoledì 29 luglio 2020) Paolo Ciavarro è ospite insieme alla madre Eleonora Giorgi di Pierluigi Diaco a Io e te nella puntata in onda martedì 28 luglio su Rai 1. Non appena gli ospiti hanno preso posto in studio, il conduttore ha piazzato una delle sue uscite, di quelle che nelle ultime settimane hanno in alcuni casi divertito il web e in altri hanno scatenato polemiche. Pierluigi Diaco escluso dai palinsesti Rai: ‘Infamie gratuite’ Pierluigi Diaco infatti vuole subito mettere le cose in chiaro con Paolo Ciavarro, e facendo riferimento alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip dove ha conosciuto Clizia Incorvaia con cui è nata una storia d’amore ... Leggi su tvzap.kataweb

