Milano-Sanremo, niente Asti e Alba: il percorso toccherà la Valle Belbo (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il passaggio del Giro d'Italia 2018 a Novello. La tappa toccò anche Alba. CICLISMO Cambia ancora il percorso della Milano-Sanremo in programma sabato 8 agosto. La classicissima di primavera, quest'... Leggi su gazzettadalba

