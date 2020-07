Ivrea, a 12 anni telefona ai carabinieri e salva mamma e fratelli: "Papà ci vuole ammazzare" (Di mercoledì 29 luglio 2020) L'uomo, già arrestato e con un divieto di avvicinamento, ha fatto irruzione in casa con un coltello Leggi su repubblica

La Repubblica

"Papà dice che ci vuole ammazzare tutti": è la drammatica telefonata fatta da un bambino di 12 anni terrorizzato e arrivata alla centrale operativa dei carabinieri l'altra sera. I militari hanno arres ...