Ivana Icardi, la scollatura fa impallidire anche Wanda Nara. Sfida sul ‘do di petto’ (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nel bene o nel male, Ivana Icardi riesce sempre a far parlare di sé. Quando era concorrente del GF Vip italiano, passava il tempo a parlare male di Wanda Nara descrivendola come malvagia plagiatrice del fratello. Diventata concorrente dell’Isola dei Famosi spagnola invece è stata protagonista di vari gossip per aver avuto un rapporto completo sulla spiaggia, davanti alle telecamere. Suo compare nello scandalo, il collega naufrago Hugo Sierra. Le catfight tra la sorella e la moglie di Mauro Icardi sembrano non arrivare mai ad una conclusione. La bandiera bianca è totalmente esclusa nella loro situazione, i loro litigi furibondi continuano tra denunce e dichiarazioni tramite i giornali di gossip. Pare che Ivana Icardi sia l’unica della ... Leggi su tuttivip

