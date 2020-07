Ferrovie: nuovo sistema di controllo con tecnologie satellitari (Di mercoledì 29 luglio 2020) RFI darà il via a una linea pilota da realizzare nel corridoio Europeo Mediterraneo fra Novara e Rho, dove è in corso di installazione l’ERTMS di Livello 2, l’evoluto sistema di segnalamento che controlla la velocità massima ammessa e la distanza dei treni Leggi su firenzepost

