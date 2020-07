Coronavirus, in questo mare di negazionismo ci resta solo il senso civico (Di mercoledì 29 luglio 2020) di Donatello D’Andrea Dopo che alcuni dei principali detrattori della pandemia in corso e delle misure precauzionali da adottare si sono arresi all’evidenza, è arrivato il momento di fare un po’ il punto della situazione, di tirare due conclusioni nella speranza di poter arricchire un dibattito già di per sé saturo. Lasciamo fuori la politica, i complotti, le dichiarazioni dei singoli e le quisquilie elettorali. Usiamo la logica, adoperiamo l’unico strumento in grado di dirci qualcosa in più sulla pandemia: la scienza. Perché è la scienza ad occuparsi di un virus, è la scienza a doverlo studiare e a produrre le soluzione nel minor tempo possibile. La politica può fare da deterrente, attenendosi comunque a ciò che gli scienziati hanno avuto modo di dimostrare. La scienza ci ha portato sulla Luna, ci ... Leggi su ilfattoquotidiano

Dopo che alcuni dei principali detrattori della pandemia in corso e delle misure precauzionali da adottare si sono arresi all’evidenza, è arrivato il momento di fare un po’ il punto della situazione, ...

Coronavirus, anche la Camera dice sì alla proroga dello stato d'emergenza fino al 15 ottobre

Via libera dell'Aula della Camera alla risoluzione di maggioranza che proroga lo stato di emergenza sulla crisi coronavirus fino al 15 ottobre. Il documento è stato approvato con 286 voti a favore, 22 ...

