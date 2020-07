Barcellona-Napoli, per la UEFA nessuna criticità. Si gioca al Camp-Nou (Di mercoledì 29 luglio 2020) L’8 agosto ci sarà Barcellona-Napoli e, al momento, la partita sarà disputata al Camp Nou. Nonostante il vertiginoso aumento dei contagi in Catalogna. Lo scrive il Corriere dello Sport. Ieri ci sono stati altri contatti tra l’UEFA e le autorità spagnole, ma non sono state segnalate criticità. “A Barcellona, viene fatto notare, la città non è in lockdown e le misure adottate non sono poi troppo diverse rispetto a quelle che erano in vigore in Italia quando il Campionato è ripreso, pur a porte chiuse”. L'articolo Barcellona-Napoli, per la UEFA nessuna criticità. Si gioca al Camp-Nou ... Leggi su ilnapolista

L'Atalanta chiama, l'Inter risponde. I nerazzurri di Antonio Conte superano il Napoli per 2-0 a San Siro e si riprendono il secondo posto a scapito degli uomini di Gasperini. Con l'Inter avanti di un ...

Gattuso attacca Milik: “Contro l’Inter non ha fatto una grande partita, mi aspettavo di più”

Ha giocato bene, ma ha perso il Napoli che è mancato in zona gol nella partita con l’Inter (vittoriosa 2-0). Gattuso dopo la partita è stato molto critico nei confronti di Milik, che ha sostituito Mer ...

