Arcuri si corregge (di nuovo) sui banchi scolastici (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il pasticcio del bando sui banchi è sempre più grande e può mettere a rischio la riapertura in sicurezza dell'anno scolastico. Il commissario straordinario Domenico Arcuri se n'è accorto troppo tardi, nonostante gli avvertimenti di chi conosce il mercato sia prima della stesura della gara sia subito Leggi su ilfoglio

ilfoglio_it : Niente più vincolo dei 400 mila pezzi prodotti nel bando sui banchi scolastici. Arcuri si corregge, ma resta il ris… - ilfoglio_it : Arcuri prova a rimediare ancora al pasticcio sui banchi che può mettere a rischio la riapertura in sicurezza dell'a… - aleappo53 : RT @lucianocapone: Che il bando per i banchi scolastici, indetto dal commissario straordinario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri su ric… - EspositoNa : RT @lucianocapone: Che il bando per i banchi scolastici, indetto dal commissario straordinario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri su ric… - SandroBonomi2 : RT @lucianocapone: Che il bando per i banchi scolastici, indetto dal commissario straordinario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri su ric… -

Ultime Notizie dalla rete : Arcuri corregge Arcuri si corregge sui banchi scolastici Il Foglio Arcuri si corregge sui banchi scolastici

Roma. Domani scade il termine per la presentazione delle offerte per i 3 milioni di banchi scolastici monoposto e il rischio che la gara vada deserta si fa sempre più concreto. Che il bando, indetto d ...

Roma. Domani scade il termine per la presentazione delle offerte per i 3 milioni di banchi scolastici monoposto e il rischio che la gara vada deserta si fa sempre più concreto. Che il bando, indetto d ...