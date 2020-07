Stato di emergenza prorogato: “Salvini ha chiamato Mattarella per esprimere sconcerto” (Di martedì 28 luglio 2020) “In un cordiale colloquio con il Capo dello Stato Sergio Mattarella, il leader del centrodestra Matteo Salvini ha espresso grande sconcerto e preoccupazione per la volontà del governo di prolungare lo Stato di emergenza in assenza di giustificazioni sanitarie e giuridiche a supporto della scelta, per l’aumento esponenziale degli sbarchi di queste settimane per l’assoluto caos sulla scuola a proposito di riapertura, assunzioni, futuro degli otto milioni di studenti italiani e dei 200mila insegnanti precari. Salvini ha anche sottolineato il rammarico per l’ennesimo mancato coinvolgimento dell’opposizione sul decreto economico in votazione domani”. Questo quanto riferiscono fonti dalla Lega. Leggi su sportface

Capezzone : Qui l’elenco dei paesi UE usciti dallo #statodiemergenza. Nessuno intende rientrarci. Ogni sera ci fracassano l’ani… - matteosalvinimi : #Salvini: Se non c'è una reale emergenza sanitaria in questo momento, perché prolungare lo stato di emergenza sanit… - matteosalvinimi : Spalancare i porti ai clandestini postivi e prolungare lo stato di emergenza? NO. Gli Italiani meritano libertà, la… - camposasco : RT @GiorgiaMeloni: Sono scioccata. Conte sta sostenendo ora al Senato che senza lo stato di emergenza il Governo non è in grado di fare nor… - agodandaniela : RT @Ettore_Rosato: Anche se nelle prossime ore si prorogherà lo stato di emergenza, il Parlamento deve tornare a svolgere a pieno titolo il… -