Realme X50 Pro: specifiche tecniche e prime considerazioni (Di martedì 28 luglio 2020) Realme X50 Pro è il primo smartphone 5G dell’azienda cinese nata appena due anni fa, per la precisione il 4 maggio 2018.Nonostante la giovane età, gli smartphone sono di buon livello e l’X50 Pro è il top di gamma attuale che specifiche simili a quelli della concorrenza.Dotato di quatto sensori alla fotocamera posteriore, di due, sotto il display, per quella anteriore, del processore Snapdragon 865 e una batteria da 4200 mAh con alimentatore da 65 W super veloce.Dove comprare OnePlus Nord al prezzo miglioreModello in prova: Realme X50 Pro 5G, display AMOLED 6,44 pollici a 90 Hz, caricatore da 65 W, Snapdragon 865, 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Acquista su Amazon al prezzo migliorespecifiche tecnicheProcessore Qualcomm Snapdragon 865 5GCPU: 7nm EUV, Octa-core, ... Leggi su pantareinews

