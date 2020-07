Nissan sempre più in rosso: perdite a 5,44 miliardi (Di martedì 28 luglio 2020) (Teleborsa) – Nissan sempre più in rosso con una perdita che, per l’anno fiscale in corso, si stima raggiunga i 5,44 miliardi di euro e una riduzione del fatturato del 21%. A incidere quest’anno è l’emergenza coronavirus che porta il colosso automotive giapponese a chiudere l’anno in perdita per il secondo anno consecutivo, aggravando la situazione in cui già versava dopo lo scandalo legato all’ex presidente del Gruppo, Carlos Ghosn, del novembre 2018. In dettaglio, Nissan stima un rosso di 670 miliardi di yen, l’equivalente di 5,44 miliardi di euro, con una riduzione del fatturato del 21%, conseguenze di immatricolazioni sempre più ridotte a livello globale, pari a ... Leggi su quifinanza

