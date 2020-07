Morto Gianrico Tedeschi, decano del teatro. Disse no a Salò e sopravvisse al lager (Di martedì 28 luglio 2020) E’ Morto ieri sera, nella sua casa di Pettenasco (Novara), Gianrico Tedeschi, decano del teatro italiano. Aveva compiuto 100 anni lo scorso 20 aprile. La notizia è stata data nella tarda serata di ieri dal web magazine Buongiorno Novara. Settant’anni trascorsi sulle scene fanno di lui un grande personaggio, con una grande storia alle spalle: convinto antifascista, Disse no a Salò e sopravvisse al lager. Nato a Milano nel 1920, nella sua lunghissima carriera Tedeschi ha lavorato con i più grandi registi, da Luchino Visconti a Giorgio Strehler a Luca Ronconi, ma è stato anche volto del varietà e della pubblicità in tv con Carosello. Leggi su huffingtonpost

