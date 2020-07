Lecce, Sticchi Damiani: “Sono inc***ato nero! Un rigore poteva salvarci” (Di martedì 28 luglio 2020) Il prossimo turno di campionato potrebbe decidere definitivamente l'esito della lotta retrocessione. Attualmente le ultime squadre rimaste in lizza sono Genoa e Lecce. I salentini, terzultimi in classifica, devono recuperare 4 lunghezze di distacco con ancora 6 punti da assegnare. Tuttavia c'è chi protesta duramente per gli ultimi episodi arbitrali contro i giallorossi.caption id="attachment 995953" align="alignnone" width="1024" Lecce (getty images)/captionINFURIATOIl presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani non risparmia critiche alla classe arbitrale ai microfoni di "TRNews Talk": "Siamo terzultimi, con la possibilità di arrivare ancora a 38 punti, che sarebbe un punteggio ragguardevole, anche se non so se ci consentirà di salvarci. È un'esperienza che ha tanti lati ... Leggi su itasportpress

