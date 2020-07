Inchiesta su Fontana: perché non c'è nessun documento che attesti la donazione? Si indaga in Svizzera (Di martedì 28 luglio 2020) Il governatore ha sempre taciuto, al punto di essere multato dall'Anac per aver omesso l'anno precedente lo stato patrimoniale che comprendeva 5 milioni di 'scudati' in Svizzera Leggi su tg.la7

