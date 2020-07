“Il lockdown ai migranti è una misura ingiustificata e discriminatoria”, dice Christos Christou (Di martedì 28 luglio 2020) Christos Christou, Presidente della Ong Médecins sans frontières international, lancia l’allarme sulla correlazione tra Covid, migranti e crisi libica. Secondo un’analisi dell’Istituto per gli studi di politica internazionale riportato su Il Corriere, soltanto l’1,5% dei migranti sbarcati sulle nostre coste ha il Coronavirus. Di fatto, negli ultimi giorni, gli sbarchi sono aumentati esponenzialmente e i … L'articolo “Il lockdown ai migranti è una misura ingiustificata e discriminatoria”, dice Christos Christou proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

