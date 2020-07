Ginter: “Inter? Fa piacere l’apprezzamento di un club come quello nerazzurro” (Di martedì 28 luglio 2020) Il difensore del Borussia Monchengladbach, Ginter, ha parlato dell’interessamento dell’Inter nei suoi confronti ai microfoni del quotidiano tedesco Bild. Ecco quanto dichiarato: “Fondamentalmente sto bene al ‘Gladbach, ma fa piacere l’apprezzamento di un club come l’Inter”. FOTO: Kicker L'articolo Ginter: “Inter? Fa piacere l’apprezzamento di un club come quello nerazzurro” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

var_zone : #Ginter e felice al @borussia ma apprezza l'interessamento dei nerazzurri. #VARZONE #calciomercato @Inter - passione_inter : #Ginter: '#Inter? Apprezzo l'interessamento, ma sto bene qui al #Gladbach' - - sportli26181512 : Inter su Ginter: 'Sto bene al Gladbach, ma...': Entrato in orbita Inter per la difesa, Matthias...… - pupi3campionati : RT @FcInterNewsit: Bild - Ginter: 'Inter? Sto bene al Gladbach, ma apprezzo l'interessamento' - FcInterNewsit : Bild - Ginter: 'Inter? Sto bene al Gladbach, ma apprezzo l'interessamento' -

