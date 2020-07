Gianrico Tedeschi è morto: causa morte e chi era l’attore. La biografia (Di martedì 28 luglio 2020) Gianrico Tedeschi è morto: causa morte e chi era l’attore. La biografia Aveva compiuto 100 anni lo scorso 20 aprile l’attore e doppiatore italiano Gianrico Tedeschi. Nella giornata di ieri, lunedì 27 luglio 2020, è deceduto nella sua casa di Pettenasco, paesino affacciato sul Lago d’Orta in provincia di Novara, di cui era uno dei 1.375 abitanti. Andiamo a scoprire chi era l’attore nel seguente profilo biografico.Segui Termometro Politico su Google News Chi era Gianrico Tedeschi Gianrico Tedeschi nasce a Milano il 20 aprile 1920. Studia nella facoltà di Magistero alla Cattolica di Milano, per poi essere arruolato durante la ... Leggi su termometropolitico

Nel 2015 c'era stato un incontro commovente: Gianrico Tedeschi, decano del teatro italiano, abbracciava dopo 70 anni Giulio Belleri, un commerciante bresciano. L'ultima volta che si erano visti era ne ...Non si può ricordare Gianrico Tedeschi, il grande attore nato a Milano in via san Gregorio e morto il 27 luglio dopo aver superato la soglia dei cent’anni, senza un sorriso, senza dire sottovoce grazi ...